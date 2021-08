Verkehr in Meerbusch : Ampel regelt wieder den Verkehr an Osterather Kreuzung

Osterath Die Ampelanlage im Bereich Strümper Straße/Bahnhofsweg/Hochstraße/Krefelder Straße in Osterath ist ab sofort wieder in Betrieb. Grund für die ursprüngliche Störung war ein Kabelschaden im Gleisbereich des nahegelegenen Bahnübergangs an der Strümper Straße

Die Ampelanlage an der Kreuzung Strümper Straße/Hochstraße/Bahnhofsweg/Krefelder Straße in Meerbusch-Osterath ist seit Montag, 16. August, wieder in Betrieb. Das hat ein Sprecher der Stadt am Dienstag mitgeteilt.

Grund für die ursprüngliche Störung war ein Kabelschaden im Gleisbereich des nahegelegenen Bahnübergangs an der Strümper Straße, der kurzfristig nicht behoben werden konnte. Dies hatte der zuständige Landesbetrieb Straßen.NRW Ende Juli erklärt. Aus Sicherheitsgründen musste daher auch die Ampelanlage an der Kreuzung abgestellt werden, damit sich der Verkehr nicht auf den Bahnübergang zurückstaute. Pünktlich zum Schulstart in dieser Woche konnte der Schaden nun behoben werden.