Am „Gehöft“ in Grevenbroich : Wuchtige Kübel sollen Autos bremsen

Am „Gehöft“ in Grevenbroich

Die Betonsperren am „Gehöft“ in Kapellen, über die seit Monaten diskutiert wird. Foto: cka Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Anwohner kritisieren, dass viele Fahrer nach Öffnung der Straße „Am Gehöft“ zu schnell unterwegs sind. Die Stadt verspricht, Autos durch weitere Maßnahmen zu bremsen. Was genau geplant ist.

Seit dem 23. Juli hat sich an der Straße „Am Gehöft“ im Neubaugebiet Kapellen einiges verändert: Seit dem Tag herrscht dort wieder freie Fahrt. Die Verbindung hin zur Talstraße ist für Autos durchlässig geworden, nachdem die Stadt dort einen der Betonklötze entfernt hat. Das freut viele Bewohner des Neubaugebiets, die nun eine weitere Zufahrt nutzen können. Es gibt aber auch kritische Stimmen, etwa bei den direkten Anwohnern, die sich nun in ihren Befürchtungen bestätigt sehen.

An der schmalen Durchfahrt bremsen viele ab, danach hält sich kaum mehr jemand an die dort geltende Schrittgeschwindigkeit, lautet eine Beobachtung. „Viele fahren mit Tempo 30, also viel zu schnell“, sagt Ariane Seebach, die sich gemeinsam mit weiteren Anwohnern gegen eine Öffnung der Straße ausgesprochen hatte – zum Schutze dort spielender Kinder. Anwohner anderer Straßen hatten für eine Öffnung gekämpft, da der gesamte Verkehr vor ihren Haustüren floss.

Doch bei der bloßen Entfernung eines einzigen Betonklotzes soll es nach Auskunft der Stadtverwaltung nicht bleiben. „Innerhalb der nächsten zwei Wochen werden am Gehöft vor der Hausnummern 27 und 31 wuchtige Blumenkübel aufgestellt“, sagt Sprecher Lukas Maaßen. Die Kübel sollen versetzt angeordnet werden, so dass sich die Breite der Fahrbahn auf 3,50 Meter verringert. Das soll Fahrer zwingen, auch im Verlauf der Straße abzubremsen. Maaßen stellte weitere Maßnahmen in Aussicht und appellierte an Fahrer, sich an Tempolimits zu halten.