Tierschützerin aus Grevenbroich-Kapellen Ein Tag pro Woche ist für Tierrettung reserviert

Ihr Herz hat sie an ihren Freund Jan, aber auch an Mala verloren, einem Hund, der ihr in ihrem Beruf hilft. Freudenberg ist Ergotherapeutin. Gerade hat sie ihre Prüfungen abgeschlossen und wartet auf das Ergebnis. Wenn sie danach mit psychisch kranken Menschen arbeiten will, soll der Therapiehund ihr zur Seite stehen. „Mala weiß, wie sie mit Menschen, die Zuwendung brauchen, in Kontakt tritt oder sich zurückhält, wenn jemand aggressiv ist.“ Vier Tage in der Woche will sie beruflich aktiv sein, ein Tag bleibt für die Tierrettung reserviert.