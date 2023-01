Aquaplaning bei Grevenbroich Bei Regen Gefahr durch Riesen-Pfützen auf der A46

Wenn es lange regnet, verwandelt sich die Autobahn 46 direkt an der Anschlussstelle Grevenbroich in eine „Wildwasserbahn“. Was nach einem fröhlichen Spaß klingt, ist aber bitter ernst: Durch eine defekte Entwässerung in der Mitte der Autobahn staut sich Regenwasser in Fahrtrichtung Düsseldorf derart stark, dass es teils zentimeterhoch auf der Überholspur steht.