Feuerwehreinsatz in Grevenbroich Wohnmobil brennt nach Gasexplosion in Gindorf aus

Gindorf · Eine Gasexplosion am Langer Weg in Gindorf löste am Freitagmorgen, 13. Januar, einen rund zweistündigen Einsatz für die Feuerwehr Grevenbroich aus.

13.01.2023, 16:30 Uhr

Zqwei Srtunden war die Feuerwehr nach der Gasflaschen-Explosion im Einsatz. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

In einem Wohnmobil war eine Gasflasche explodiert. Schnelles Eingreifen habe eine größere Brandausbreitung verhindert, erklärt die Feuerwehr. Das Fahrzeug, das in Vollbrand stand, befand sich circa 20 Meter neben einem Schafstall, in dem sich 80 bis 100 Tiere befanden. Gegen 6 Uhr war der Leitstelle des Rhein-Kreises Neuss im Neusser Hammfeld die Explosion gemeldet worden. Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache an der Wevelinghovener Straße sowie die ehrenamtlichen Löscheinheiten Gustorf/Gindorf und Stadtmitte rückten an. Mit Wasser aus zwei Löschrohren konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Stall und die Schafe wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Doch zu tun gab es reichlich für die Feuerwehr: Im Verlauf des Einsatzes mussten die Feuerwehrleute mehrere Gasflaschen bergen. Sie verhinderten so weitere mögliche Explosionen durch die hohen Temperaturen. Die Löscharbeiten stellten sich zudem als besonders aufwändig und kräftezehrend heraus. Viele Brandstellen und Glutnester lagen, wie die Feuerwehr nach dem Einsatz berichtete, unter abgebranntem Mobiliar oder versteckt unter Brandschutt. Um auch die letzten Glutnester erreichen und löschen zu können, arbeiteten sich die eingesetzten Trupps unter Atemschutz mit Hilfe von Dunghaken durch die Überreste des abgebrannten Wohnmobils. Nachdem fast alle Glutnester abgelöscht werden konnten, legten die Einsatzkräfte einen Schaumteppich auf die ausgebrannten Überreste. So konnten auch die restlichen Glutnester erstickt und gelöscht werden. Nach etwa zwei Stunden konnte endgültig „Feuer aus“ gemeldet und der Einsatz für die rund 25 Einsatzkräfte beendet werden. Aussagen zur Schadenshöhe kann die Freiwillige Feuerwehr Grevenbroich nicht machen.

(NGZ)