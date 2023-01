Giftköder in Düsseldorf? Der kleine Oskar kämpft um sein Leben

„Wegen des hohen Blutverlustes konnte man uns nicht sagen, ob Oskar überlebt“, berichtet Denise Habre. Nach einer sofortigen Behandlung mit Vitamin K und einer Bluttransfusion in einer Praxis in Oberkassel verbrachte Oskar zwei Tage stationär in der Tierklinik in Hahn, wo er um sein Leben kämpfte. Auch als er wieder nach Hause durfte, war sein Zustand weiterhin kritisch. Aber wann der Hund den Giftköder schluckte, bevor er plötzlich krank wurde, ist nicht bekannt. „Das kann bis zu einer Woche zurückliegen“, sagt Denise Habre. Sie und ihr Mann machen sich jetzt Sorgen, dass auch den vielen anderen Hunden in der Nachbarschaft etwas Ähnliches passiert. Sie wollen andere Halter, die auch mit ihren Tieren rund um den Schillerplatz unterwegs sind, warnen und haben deswegen nicht nur eine Mail an das Ordnungsamt geschickt, sondern auch unsere Redaktion über den Vorfall informiert. Denn es geht nicht nur um das Leben der Tiere, sondern auch um die finanzielle Belastung für die Hundebesitzer, wenn das Tier zum Arzt und in die Klinik muss. Wie Denise Habre berichtet, wartet auf ihren Mann und sie eine Rechnung von rund 2000 Euro für die Behandlung von Oskar.