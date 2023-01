Personalnot bei der „Dogman Tierhilfe“ Die Retter brauchen jetzt selber Hilfe

„Tiere haben in Deutschland keine Lobby und bei Behörden und Ämtern null Stellenwert. Sie sind rechtlich immer noch eine Sache.“ Marcus Barke redet sich bei dem Thema schnell in Rage. Seit einem Jahrzehnt ist er deshalb mit der Dogman Tierhilfe im Einsatz, deutschlandweit, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Für die Tierrettung stellt er alles andere zurück, Urlaub, Schlaf, irgendeinen Luxus. Das gehe an die Substanz, sagt er selber.