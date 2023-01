60 Teams treten in Grevenbroich-Gustorf an Rund 370 Winterkegler kämpfen jetzt wieder um den Turniersieg

Mit einem ersten Wurf in die Vollen eröffneten die Frauen des Clubs „Wonneproppen“ am Freitag Abend die 53. Auflage des Winterkegelturniers in Gustorf. Kurz zuvor hatte Dietmar Gansen, Vorsitzender der 1969 gegründeten Keglergemeinschaft, den Start für die Traditionsveranstaltung frei gegeben. Was den Vereinschef freut: „Mit 60 Teams und rund 370 Teilnehmern sind wir wieder auf Vor-Corona-Niveau. Das kann sich sehen lassen.“