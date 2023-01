Erkältungswelle in Grevenbroich Stammspender fallen aus – Blutspenden werden knapp

Nach einem Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wurde in den vergangenen Tagen auch über die Rolle von homosexuellen Männern bei Blutspenden diskutiert. Die in Teilen noch aus der Aidskrise stammende Richtlinie, dass sie nur Blut spenden dürfen, wenn sie in den vergangenen vier Monaten keinen neuen Sexualpartner und nicht Sex mit mehreren Männern hatten, gilt als versteckte Diskriminierung. Bei allen anderen besteht die viermonatige Sperre nur allgemein bei häufig wechselnden Geschlechtspartnern. Per Gesetzesänderung will Lauterbach erreichen, dass die sexuelle Orientierung kein Ausschluss- oder Rückstellungskriterium mehr ist. Entscheidend soll allein das Risikoverhalten potenzieller Spender sein.