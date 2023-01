Vorstand arbeitet an Programm für Kinder und Jugendliche Feuerwachen-Verein plant wieder große U16-Party am Altweibertag

Festhalten will der Vorstand an der Altweiber-Party für unter Sechzehnjährige. „Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren“, schildert Troles, die sich regen Zuspruch erhofft, zumal die beliebte Fete im vergangenen Jahr wegen Corona ausfallen musste. Veranstaltungsort am 16. Februar wird der Saal der Alten Feuerwache sein. Gefeiert werden soll in bewährter Manier – mit viel Musik und alkoholfreien Drinks.