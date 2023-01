Vorbildliche Aktion in Kaarst Schülerinnen sammeln selbstständig Spenden fürs Tierheim

Es gibt auch heute noch Kinder, denen nicht alles egal ist und die sich um das Wohl anderer sorgen. So wie Leonie (10) und Leah (11). Gemeinsam haben die beiden Kaarster Schülerinnen in den vergangenen rund drei Monaten Luftballons zu Hunden geformt, sind damit durch Kaarst gelaufen und haben sie gegen eine Spende unter die Leute gebracht. „Als meine Freundin bei mir war, haben wir eine Kiste mit selbstgebastelten Sachen entdeckt. Dann sind wir auf die Idee gekommen, selbst etwas zu basteln und über die Felder und durch Kaarst zu laufen“, erklärt Leonie. Dabei gab es keinen „Mindestpreis“, jeder durfte so viel geben wie er wollte. Die Spender und die jeweilige Summen haben die Mädchen akribisch in einen Notizblock geschrieben. „Die höchste Spende kam von einer Frau mit zwei Kindern und einem Hund“, sagt Leonie. Rund zehnmal waren die beiden in unterwegs, liefen über die Felder zur Langen Hecke und von dort in die Innenstadt. Auf einem Schild hatten sie geschrieben, für den die Sammlung ist. „Wir sammeln für ein Tierheim in Neuss“, hieß es dort. Auch von ihrem sauer verdienten Taschengeld steuerten die Mädchen etwas zu, um Spielzeug und Leckerli für Hunde und Katzen zu kaufen. Insgesamt 202 Euro sind durch diese Aktion zusammengekommen, am Freitag übergaben die Mädchen das Geld an das Tierheim Bettikum in Neuss – zusammen mit einem Luftballon-Hund. „Wir dachten, dass wir nicht einmal 100 Euro schaffen. Als wir dann 202 Euro gezählt haben, waren wir sehr froh“, erzählt Leonie. Eine schöne Aktion der Kinder, über die sich auch das Tierheim gefreut hat.