Termine in Hilden und Haan DRK benötigt dringend Blutspenden

() Täglich werden Blutspenden für die Heilung und Lebensrettung von Patienten dringend benötigt. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit von Blut können keine Reserven aufgebaut werden. So sind die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) 42 Tage, die Blutplättchen sogar nur bis zu vier Tage haltbar. Derzeit fallen viele Menschen, die Blut spenden wollen, wegen Schnupfen, Halsschmerzen oder gar Fieber aus. Der Grund: Die Grippe- und Erkältungswelle ist angekommen. Das DRK bittet daher alle Bürger, die sich fit fühlen und gesund sind, jetzt Blut spenden zu gehen. Anders ist der große Ausfall von erkrankten Spendern nicht aufzufangen. Der nächste Blutspendetermin in Hilden ist am Freitag, 3. Februar, von 16 bis 19.30 Uhr in der Marie-Colinet-Sekundarschule, Am Holterhöfchen 20. In Haan besteht am Donnerstag und Freitag, 9. und 10. Februar, jeweils von 15 bis 20 Uhr im DRK-Heim, Bahnhofstraße 43, die Gelegenheit zur Blutspende.