Bis zu 140 Wohneinheiten in Grevenbroich geplant Neues Bauland im Norden von Wevelinghoven

Wevelinghoven und Langwaden werden sich ein klein wenig näher rücken. Am Ortsrand der Gartenstadt ist im Anschluss an die Siedlung östlich der Grünstraße das Neubaugebiet „An der Heckstraße“ geplant. Bis zu 140 Wohneinheiten sind in einem Streifen zwischen L 142 und Römerstraße möglich. Am Donnerstag, 19. Januar 2023, steht der Beschluss zur Flächennutzungsplanänderung im Fachausschuss an.