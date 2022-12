Tiere in Düsseldorf Wenn der Hund aus der Reihe tanzt

Hundesendungen sind ja gerade mächtig in, vor allem jene, in denen ein prominenter Hundeprofi in die Wohnungen oft nicht minder prominenter Persönlichkeiten kommt und binnen einer Stunde einen verzogenen Racker in einen lammfrommen und gehorsamen Kuschelbär verwandelt. So ungefähr macht das auch Lisanne Krokowski mit ihrer mobilen Schule „Lila Hunde“. Mit einem Unterschied: „Im Fernsehen wird der Eindruck erweckt, das funktioniert spielerisch und vor allem in kürzester Zeit. Da steckt aber in der Regel wochen- oder gar monatelange Arbeit hinter“, sagt sie.