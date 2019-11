Pfarrzentrum der Katholischen Kirche in Grevenbroich : Bernardushaus wird erst 2020 fertig

Grevenbroich Der Umbau des Bernardushauses der Kirchengemeinde St. Peter und Paul dauert länger als geplant. Beim Fundament gab es eine Überraschung, zudem wurde umgeplant: Ins Dachgeschoss zieht die Caritas-Wohnungslosenhilfe FAKT.

Vor einem Jahr startete der Umbau des Bernardushauses im Pfarrzentrum der Innenstadt-Gemeinde St. Peter und Paul. Das Jahrhunderte alte Gebäude wird fit für die Zukunft gemacht und soll künftig Haus der katholischen Kirche heißen. Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits im August abgeschlossen sein, doch der Umbau dauert länger als geplant. Ein Grund ist eine Überraschung bei Arbeiten am historischen Gebäude. Zudem wurde die oberste Etage umgeplant. Dort zieht im Jahr 2020 die Caritas-Fachberatungsstelle FAKT für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten ein.

Ein weiterer Grund für die längere Bauzeit: Der Raumzuschnitt im Dachgeschoss wurde geändert, nachdem feststand, dass dort die Fachberatungsstelle FAKT der Caritas einzieht. Bislang ist die Anlaufstelle für Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, weil sie etwa psychische Probleme oder finanzielle Schwierigkeiten haben, an der Bergheimer Straße zu finden. „Der neue Standort ist eine deutliche Verbesserung gegenüber den jetzigen Räumen, die in die Jahre gekommen sind“, sagt Dirk Jünger, Abteilungsleiter für die Caritas-Sozialdienste. Die neuen Räume seien viel heller. Zudem liege das Bernardushaus zentral, mitten in der Innenstadt und nicht an deren Rand. „Caritas und Kirchengemeinde finden es wichtig, dass diese Personengruppe eine Anlaufstelle im Haus der Kirche bekommt“, betont Jünger. Die neuen Räumlichkeiten seien kleiner, aber „sie wurden bei der Planung auf unsere Anforderungen zugeschnitten“.