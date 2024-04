Eiserne Hochzeit in Grevenbroich Erst ein gescheitertes Date, dann 65 glückliche Ehejahre

Grevenbroich · Am „Kleinfelderhof“ in Neuenhausen lernten sich Inge und Klaus Philipp kennen. Dafür, dass das erste „Date“ nicht klappte, hält die Ehe der beiden schon sehr lange, denn am 25. April vor 65 Jahren gaben sie sich auf dem Grevenbroicher Standesamt das Ja-Wort. Zwei Jahre später erhielten sie den kirchlichen Segen in Kniebis im Schwarzwald.

25.04.2024 , 04:50 Uhr

Inge und Klaus Philipp gaben sich vor 65 Jahren das Ja-Wort. Foto: Ursula Wolf-Reisdorf/uwr

Von Ursula Wolf-Reisdorf