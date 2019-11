Einsätze auf der Autobahn 46 : Sieben Verletzte bei zwei Verkehrsunfällen in Grevenbroich

Sieben Verletzte bei zwei Verkehrsunfällen in Grevenbroich

Am frühen Sonntagmorgen wurden auf der A46 zwei Menschen schwer verletzt. Unter anderem wurde die Feuerwehr aus Jüchen alarmiert.

Grevenbroich Bei zwei Verkehrsunfällen wurden am Sonntag auf der Autobahn 46 insgesamt sieben Menschen verletzt. Zwei Schwerverletzte forderte ein Unfall gegen 4.15 Uhr in Höhe der Raststätte Vierwinden.

Nach Auskunft der Polizei hatte in Fahrtrichtung Neuss eine 20 Jahre alte BMW-Fahrerin aus ungeklärter Ursache in Höhe des Beschleunigungsstreifens der Raststätte Vierwinden die Kontrolle über das Auto verloren. Der Pkw mit vier Personen schleuderte über die Fahrbahn und blieb quer auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Während ein nachfolgender Autofahrer die Gefahr schnell erfasste und auf den Beschleunigungsstreifen ausweichen konnte, fuhr ein nachfolgender Renault Twingo mit einem 20 Jahre alten Fahrer in den BMW, der sich nochmals um 180 Grad drehte. Eine Beifahrerin aus dem BMW und der Renault-Fahrer wurden schwer verletzt. Wie die Feuerwehr Jüchen berichtete, bildeten die Autofahrer auf der Autobahn 46 nach Lautsprecher-Durchsagen relativ zügig eine Rettungsgasse. Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst bei der Betreuung der Verletzten. Die Fahrbahn wurde kurzzeitig gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.