Fraktion Die Linke/Tierschutz und Pflege-Experte Werner Schell Stimmen aus Neuss für Erhalt des Elisabethkrankenhauses in Grevenbroich

Von Anfang an, so Sperling, sei hinter verschlossenen Türen an der Schließung angeblich unrentabler Bereiche gearbeitet worden. „Das war bereits das Thema der allerersten nicht öffentlichen Veranstaltung zur Fusion, an der ich teilzunehmen die Freude hatte“, sagt der Fraktionschef. In der finanziellen Krise des Klinikums seien nun einige Akteure bereit, zur Rettung der Finanzen wörtlich über Leichen zu gehen. Obwohl es zum Beispiel bekannt sei, dass bei einem Herzinfarkt jede Minute zählt, solle die Notfallversorgung in Grevenbroich „zusammengestrichen“ werden. Die Patienten würden mit einer „vagen Aussicht auf ein Gesundheitszentrum abgespeist“. Das Diktum der „Finanzierbarkeit“ gebe den Takt vor. Sogar die menschliche Gesundheit, so Sperling, solle einer Kosten-Nutzen-Abwägung unterliegen.