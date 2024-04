Polizei schnappt Verdächtigen Grevenbroicher ohne Führerschein fährt auf Drogen mit gestohlenen Kennzeichen

Am Dienstagmorgen hat die Polizei in Grevenbroich einen Fahrer erwischt, bei dem so einiges im Argen lag. Alles begann damit, dass die Polizei gegen 9.40 Uhr auf den Parkplatz des Jobcenters an der Ecke Lindenstraße/Auf der Schanze gerufen wurde. Wie die Polizei mitteilte, waren Verdächtige dabei beobachtet worden, wie sie sich an einem geparkten Renault Twingo zu schaffen machten. Sie versuchten, den Kleinwagen gewaltsam zu öffnen. Anschließend fuhren ein Mann und eine Frau in dem Auto davon.