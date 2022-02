Der kleinste Karnevals-Umzug in Grevenbroich : Die Alte Feuerwache sorgt für jecke Laune

Mit einem bunt geschmückten Wagen überraschte das Feuerwachen-Team an Altweiber viele Kinder in mehreren Stadtteilen. Foto: Staniek, Dieter

Grevenbroich Mit einem Planwagen fuhr das Team des Jugendzentrums durch mehrere Stadtteile. Mit an Bord: Musik, gute Laune und jede Menge Kamelle.

Die drei großen Karnevalszüge in Grevenbroich wurden auch in dieser Session wegen Corona abgesagt. Dafür gab es am Alterweibertag aber einen ganz kleinen Umzug: Mit einem bunt geschmückten Wagen fuhr das Team der Alten Feuerwache durch mehrere Stadtteile, um Kinder und deren Eltern mit viel Kamelle in jecke Stimmung zu versetzen.

Zum Start in den Karneval veranstaltet die Alte Feuerwache in der Regel eine bunte U16-Party. Auf das Spektakel musste zwar pandemiebedingt verzichtet werden, dennoch gab es eine schöne Alternative: Elf Mitarbeiter des Jugendzentrums hatten einen Planwagen geschmückt und mit jeder Menge Wurfmaterial beladen, um Kinder zu überraschen.

„Ich glaube, das ist uns auch gut gelungen“, sagt Sprecherin Julia Linke. Insgesamt 22 Stationen – vorher via Facebook bekannt gemacht – steuerte der Planwagen zwischen 11 und 16 Uhr an, darunter Spielplätze, Kindertagesstätten und Grundschulen. Jeck verkleidet, mit viel Musik und einer kleinen Licht-Show an Bord, sorgte das Team des Jugendzentrums dort für viel Spaß – und für jedes Kind gab es eine kleine Überraschung.

Bei den Stopps wurden aber nicht nur säckeweise Kamelle unter das närrische Volk gebracht. Hier und da stiegen die Feuerwachler auch von ihrem Planwagen, um gemeinsam mit Kindern und Eltern zum 90er-Jahre-Hit „Macarena“ zu tanzen.

„Wir haben richtig viel Spaß gehabt – und zum Glück hat auch das Wetter mitgespielt. So haben wir die sonnigen Stunden des Donnerstags gut nutzen können“, berichtet Julia Linke. Erst nachdem der Planwagen seine letzte Station – den Marktplatz in Grevenbroich – angesteuert hatte, zogen dicke Wolken auf, kurz danach regnete es in Strömen.