Jüdisches Leben in Grevenbroich Englische Künstlerin besucht im Museum die Ausstellung über ihre Mutter

Für Joan Noble war es nicht der erste Besuch in Grevenbroich – aber sicherlich der beeindruckendste. Am Mittwoch fand sich die Künstlerin aus der britischen Region „Greater London“ in der Villa Erckens ein, um mit ihrem Mann Steve eine Ausstellung im Obergeschoss des Museums zu besuchen. Schüler des Pascal-Gymnasium setzen sich dort zum einen künstlerisch mit dem Holocaust auseinander, zum anderen reflektieren sie das Leben des jüdischen Mädchens Liesel Katz – der in Grevenbroich geborenen Mutter von Joan Noble.