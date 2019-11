Großes Lob für engagierte Arbeit : Schneckenhaus mit Zukunftspreis ausgezeichnet

Grevenbroich Der Erftverband würdigt die Arbeit des Grevenbroicher Umweltzentrums, das vor allem jungen Leuten die Natur näher bringt.

Insbesondere das Thema Wasser und Gewässer werde in das Bewusstsein von Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien gerückt. So können beispielsweise die Gewässergüte der Erft und Wasserorganismen sowie Bodenlebewesen mikroskopisch im Grünen Klassenzimmer bestimmt werden.

Besonders überzeugt habe den Erftverband, dass Schüler im Schneckenhaus einen direkten Bezug zur Natur und Gewässerwelt ihrer Heimat erhalten. Auch wenn das Interesse junger Menschen an Umwelt und Natur selten so groß gewesen sei, sagte Norbert Wolf, Leiter des Schneckenhauses: „Es gibt ein großes Manko bei Kindern und Jugendlichen in Bezug auf ihr Wissen um die Natur.“ Wer aber die Zusammenhänge von Natur und Umwelt kennen und schätzen lerne, „ist in der Lage sie zu schützen“, berichtete Wolf. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Ralf Dietrich sowie den Mitarbeitern Tietzian Düren und Pascal Glasmacher nahm er die Auszeichnung entgegen.