Verkehrsprobleme in Grevenbroich-Orken und -Noithausen : Klagen über Raser und parkende Autos

Orken/Noithausen Vor allem Verkehrsprobleme – etwa auf der Richard-Wagner-Straße – waren beim Stadtteilgespräch für Noithausen und Orken Thema. Für Noithausen regte der Bürgermeister an, erneut über eine Ortsumgehung nachzudenken.

Ob Richard-Wagner-Straße, Gierather Weg, Düsseldorfer Straße oder Am Rittergut – an vielen Stellen sehen Orkener und Noithausener Verkehrsprobleme. Das wurde beim Stadtteilgespräch deutlich, zu dem Bürgermeister Klaus Krützen jetzt ins Forum der Gesamtschule eingeladen hatte. Schnelle Lösungen sind für mehrere Probleme aber nicht zu erwarten.

Ein weiteres Problem auf der Straße stellt aus Sicht von Orkenern der Zebrastreifen in Höhe der Sparkasse dar, der nicht an der richtigen Stelle angelegt sei. Viele Kinder würden auf dem Schulweg die Straße an anderer Stelle überqueren, nur wenige den Überweg nutzen. Die Verwaltung will die Hinweise der Bürger zur Richard-Wagner-Straße prüfen.