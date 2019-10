Elektromobilität in Grevenbroich : Stromversorger stellt E-Ladesäulen auf App-Nutzung um

Foto: Carsten Sommerfeld NEW baut das Ladesäulen-Netz in Grevenbroich weiter aus.

Grevenbroich In einem zweiten Schritt – ebenfalls im kommenden Jahr – wird das Stromladen an den Säulen des Versorgers kostenpflichtig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Fahrer von Elektro-Autos müssen sich bald umstellen, wenn sie an einer der sieben Ladesäulen des Versorgers NEW im Stadtgebiet Strom „tanken“ wollen. Bislang müssen sie nur an einer Säule parken und das Kabel einstecken – die Energie gibt es dann kostenfrei. 2020 führt das Versorgungsunternehmen, wie NEW auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, in zwei Etappen ein neues System ein – nach dem zweiten Schritt wird die Energie für den „Stromer“ an den NEW-Säulen kostenpflichtig.

Zunächst werden ab Anfang 2020 „die Ladesäulen im gesamten Versorgungsgebiet sukzessive umgestellt, von freiem Laden ohne Authentifizierung auf Laden mit der kostenlosen ,meine-NEW’-App“, erklärt Sprecherin Daniela Veugelers. Damit könnten Fahrer von E-Autos an 235 NEW-Ladepunkten bequem weiterhin kostenlos laden. Das Procedere: Die Navigationsfunktion leite den Fahrer zum nächsten freien Ladepunkt. Dort schaltet er die Ladesäule über die App frei und „kann den Ladestatus auf seinem Smartphone jederzeit verfolgen“.

In einem zweiten Schritt stellt NEW, wie das Unternehmen erklärt, ebenfalls 2020 aufs kostenpflichtige Tanken um. Wann das genau passiert und wie hoch der Strompreis sein wird, wird das Unternehmen laut Veugelers noch bekannt geben. NEW-Kunden, die sich in der App registrieren, würden ihr Fahrzeug an NEW-Stationen günstiger aufladen können. Mit der App oder einem persönlichen Ladetoken (RFID-Chip) könnten sie dann auch an mehr als 100.000 Ladepunkten der großen Roaming-Verbünde in Deutschland und Europa laden und bezahlen.

Sein Ladesäulen-Netz baut NEW weiter aus. In Grevenbroich sind zurzeit sieben Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten in Betrieb. Die Standorte sind auf dem Parkplatz an der Karl-Oberbach-Straße gegenüber der Coens-Galerie, an der Karl-Oberbach-Straße 13, am Parkplatz am Rathaus, Ostwall, am Kreiskrankenhaus Grevenbroich an der Von-Werth-Straße mit vier Ladepunkten, an der Bahnstraße 16 und auf dem Marktplatz in Wevelinghoven – gegenüber Oststraße 31.