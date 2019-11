Parzellen an der Feilenhauerstraße : Kündigung: Kleingärtner müssen gehen

Grevenbroich Die Beendigung des Pachtverhältnisses kommt für die Kleingärtner der Feilenhauerstraße überraschend.

Neben dem Kündigungsgrund treibt Lange eine weitere Passage in dem Schreiben um: Demnach werden die Pächter gebeten „alle Zäune, Aufbauten, Inventar sowie weiteres Zubehör vom Grundstück zu entfernen“. Was das genau bedeute, wisse Lange nicht. Als zuletzt einem Pächter gekündigt wurde, sei das Grundstück „dem Erdboden gleich gemacht“ worden, berichtet Lange. Was auf die verbleibenden Pächter zukommt, stehe als offene Frage im Raum – besonders in Bezug auf die Art der Räumung und die damit einhergehenden Kosten.