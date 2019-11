Langwierige Sanierung des Frimmersdorfer Hallenbads : Verein findet keinen Platz für Reha-Sport

Grevenbroich Der Behindertensportverein muss seit über einem Jahr Anfragen zum Reha-Sport im Wasser ablehnen, weil das Frimmersdorfer Bad nicht fertig wird. Der Hallensport ist aber nicht für jeden etwas.

„Das Bad war auch vorher schon in den Sommerferien zu Wartungszwecken immer geschlossen“, berichtet Baum. Der 67-Jährige leitet den Verein ehrenamtlich. Um die 100 Leute seien aktuell für den Reha-Sport angemeldet. Ersatzweise sei man in das Schwimmbad in Wevelinghoven umgezogen. Dort gebe es aber nur ein Nachmittagszeitfenster, beklagt Baum: „Das ist für Berufstätige natürlich unbrauchbar, in Frimmersdorf hatten wir einen Kurs um 19 Uhr.“ Eigentlich wollte der Verein im Sommer 2018 einen zweiten Kurs anbieten – wegen der hohen Nachfrage. Als dann aber am Ende der Sommerferien klar war, dass das Bad so bald nicht wieder eröffnen würde, musste der Plan auf Eis gelegt werden. Der Verein biete zwar auch in der Turnhalle Reha-Kurse an, diese seien aber nicht für jeden das Richtige. „Wenn jemand schon Schwierigkeiten hat, vom Boden wieder hoch zu kommen, kann ich den nicht zum Hallensport schicken“, berichtet der BSG-Vorsitzende.