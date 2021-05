Nach Ärger in Hilden : Nove-Mesto-Platz – Bürgermeister schaltet sich ein

Nach Ärger in Hilden

Claus Pommer hat sich auf Instagram an die Jugendlichen gewandt, die sich auf dem Nove-Mesto-Platz treffen. Foto: Screenshot Instagram

Hilden Nachdem sich Anwohner über Jugendliche beschwert haben, die sich täglich auf dem Nove-Mesto-Platz treffen und dort herumgröhlen sollen, hat sich nun Claus Pommer zu Wort gemeldet. Bei Instagram.

Bürgermeister Claus Pommer hat sich in einem Video an die Jugendlichen gewandt, die sich täglich auf dem Nove-Mesto-Platz treffen. Dafür hat er das soziale Netzwerk Instagram gewählt – dort tummeln sich Menschen unter 20, tauschen sich aus, informieren sich. Das Video wurde über den Kanal von Campus OT (offener Treff am Holterhöfchen) verbreitet.