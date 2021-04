Kostenpflichtiger Inhalt: Projekte der Jugendkonferenz : Was sich Jugendliche für Korschenbroich wünschen

Inzwischen fanden bereits drei Jugendkonferenzen digital statt. Dabei treffen sich Verwaltung, Kreisjugendpfleger und interessierte Jugendliche. Foto: Screenshot Foto: Screenshot: Zoom

Korschenbroich Bei den regelmäßig stattfindenden Jugendkonferenzen geben Jugendliche an, was sie sich für die Stadt wünschen. In diesem Jahr soll es noch ein Schwarzlicht-Fußballturnier geben. Aber auch andere Projekte sind noch in Arbeit.