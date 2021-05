Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Ärger in Hilden : Stadt kündigt mehr Kontrollen am Nove-Mesto-Platz an

Hinterlassenschaften nach einem Abend am Nove-Mesto-Platz: leere Bierflaschen und Zigarettenkippen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Jeden Tag treffen sich Jugendliche am Nove-Mesto-Platz, grölen herum, lassen ihren Müll liegen und pöbeln Passanten an – einige nehmen auch Drogen. So lautet der Vorwurf von Anwohnern. Das Ordnungsamt zieht Konsequenzen.