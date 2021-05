Drei Freunde bauen Insektenhotels für Biologie-Projekt : Sie retten im Homeschooling die Umwelt

Hilden Drei Sechstklässler des Helmholtz-Gymnasiums haben genug vom Homeschooling und wünschen sich Abwechslung. Dafür haben die drei Freunde tolle Ideen: Mit Insektenhotels und Co. schützen sie die Umwelt und möchten auch andere ermutigen.

Mit wenig Aufwand lässt sich viel für den Umweltschutz erreichen, darin sind sich Paul Messerschmidt (12), Tim Pawlik (11) und Anton Reisinger (12) einig. Die drei sind beste Freunde und besuchen die Klasse 6c des Hildener Helmholtz-Gymnasiums. Pandemiebedingt ist Homeschooling für sie seit vielen Monaten Normalität. „Manchmal haben wir viele Videokonferenzen am Tag, da kriegt man richtig Kopfschmerzen“, berichtet Paul. Und auch sonst sei das Homeschooling auf Dauer recht öde und nicht so interessant wie der richtige Unterricht. Abhilfe schaffen die drei Sechstklässler selbst: Für ein Projekt haben sie sich viele Dinge ausgedacht, mit denen sie die Umwelt schützen.

Abgabetermin für ihr Natur-Projekt am Gymnasium war Ende der Woche. „Das wird bestimmt in die Gesamtnote des Halbjahres einfließen“, vermutet Anton. „Aber die Note ist für uns nicht das Wichtigste. Wir hätten das Projekt auch gemacht, wenn es keine Noten dafür geben würde.“

Mit Feuereifer machten sich die drei auch für das Bio-Projekt gemeinsam an die Arbeit. Ganze sechs Insektenhotels haben sie schon gebaut. Deren Gehäuse besteht aus Konservendosen, „das ist doppelt gut, weil wir die Dosen auf diese Weise recyclen“, erklärt Paul. Die Dosen haben die Jungs bunt bemalt, teils mit Hilfe ihrer Geschwister, die sie mit ihrer Begeisterung für das Projekt auch schon angesteckt haben – ganz ohne Erwachsene. „Wir haben überlegt, was wir umsetzen können“, sagt Anton, „eine Anleitung dafür haben wir im Internet gefunden.“

Eines der Insektenhotels haben sie einem Freund geschenkt, der Naturforscher werden möchte, wenn er groß ist, für die anderen suchen sie noch Abnehmer. „Wahrscheinlich werden wir mal in der Nachbarschaft klingeln und fragen, wer eines nehmen möchte.“ Ganz wichtig ist Paul, Anton und Tim, anderen deutlich zu machen, dass kein großer Aufwand notwendig ist, um etwas für de Umwelt zu tun. Am Spielplatz „Am Eichelkamp“ wollen sie eine Anleitung aufhängen, wie man ein Insektenhotel bauen kann, die Anleitung außerdem per Nachrichtendienst über das Handy verschicken oder dort in ihren Status stellen.