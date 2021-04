Kostenpflichtiger Inhalt: Test in Hilden : Ärger um E-Scooter in Fußgängerzone

Der US-E-Scooter-Sharing-Anbieters „Bird“ testet den Markt in Hilden. Foto: dpa/Nicolas Armer

Hilden Die Firma Seven Group/Bird Rides Europe bietet in Hilden versuchsweise stationslose Elektro-Tretroller an. Die 50 E-Scooter dürfen nicht in der City fahren. Das könne programmiert werden. Passiert ist das aber trotzdem. Wir sind der Sache nachgegangen.