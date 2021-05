Polizei-Einsatz in Hilden : Jugendliche belästigen Anwohner des Nove-Mesto-Platzes

Polizei-Einsatz in Hilden

Die Polizei hat einen jungen Mann in Handschellen auf die Hildener Wache gebracht. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hilden Am Sonntag (2.5.2021) hätten etwa zehn junge Männer einen Heranwachsenden verprügelt. Anwohner riefen die Polizei gerufen. Die Beamten hätten einen jungen Mann festgenommen und zur Wache gebracht.

Seit Wochen werden die Anwohner des Nove-Mesto-Platzes durch Jugendliche belästigt, berichtet CDU-Ratsmitglied Michael Deprez: „Diese Gruppen kommen regelmäßig um ca. 16 Uhr und bleiben bis 18/19 Uhr. Sie verstoßen überwiegend gegen die Maskenpflicht und Abstandsregeln. Dabei pöbeln sie auch Passanten und Anwohner an bis hin zu Bedrohungen.“ Ostermontag seien annähend 100 Personen auf dem Platz gewesen. Gestern hätten etwa zehn junge Männer einen Heranwachsenden verprügelt. Er und andere Anwohner hätten die Polizei gerufen. Die Beamten hätten einen Mann festgenommen und zur Wache gebracht. „Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden“, sagt Deprez. Ratsmitglied Fred Harry Frenzel (CDU) habe eine Sitzung des Arbeitskreises „Sicherheit und Ordnungspartnerschaften“ beantragt. Es muüsse zum einen sichergestellt werden, dass die Anwohner künftig wieder in Ruhe wohnen und sich auf dem Platz bewegen können, sagt Michael Deprez. Es gehe aber auch um die Frage, wer diese Gruppen seien, wo sie herkommen, welche Möglichkeiten ihnen geboten werden können, um sich „auszutoben“ können, aber auch, wie die Jugendlichen lernen könnten, sich an Maskenpflicht zu halten und die Regeln Sauberkeit und Ordnung einzuhalten.