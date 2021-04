Webinar : Geschichtenerzählen auf Instagram? Online-Kursus für ganz junge Leute

Teilnehmer des Projekts „Kulturrucksack“ lernen zum Beispiel, welche Regeln es im Hinblick auf Datenschutz gibt und wie jeder die Plattform kreativ nutzen kann.

Früher gab’s Stift, Postkarte, Briefmarke. Heute gibt es Instagram . Früher gab es Fotoalben zum Selbermachen mit Fotoecken und Bildern, die noch in einer Dunkelkammer entwickelt wurden. Heute gibt es Handyfotos zum Hochladen – auf Instagram. Aber wie erzähle ich das, was ich anderen zu meinen Fotos und Videos mitteilen will, richtig und spannend?

Der „Kulturrucksack“ bietet dazu das Webinar „STORYtelling mal anders – So erzählst du deine Geschichten bei Instagram!“ an. Teilnehmer lernen, welche Regeln es im Hinblick auf Datenschutz und Rechtliches gibt und wie jeder die Plattform kreativ nutzen kann. „Gemeinsam mit den anderen Workshop-Teilnehmern überlegst du dir Geschichten, die du dann in den Storys auf deinem eigenen oder einem zur Verfügung gestellten Instagram-Account erzählen möchtest. Dabei soll es nicht – wie sonst so oft – um Selbstdarstellung oder Werbung gehen, sondern du sollst erfahren, wie du anderen Menschen oder auch dir selbst ,eine Bühne’ geben und Themen dafür entwickeln kannst“, wirbt KulturStadtLev für das Online-Seminar. Zwölf Teilnehmer zwischen 13 und 14 Jahren können am Samstag, 15. Mai, von 11 bis 16 Uhr mit vielen Pausen via Zoom mitmachen.