Verein fördert mit vielen Partnern das Singen in Schulen : „Singpause“ motiviert mehr als 1300 Kinder

Grevenbroich Die zusätzliche Musik-Einheit in elf Grundschulen fördert Selbstbewusstsein, Konzentration und Zusammenhalt der Schüler.

Vor sechs Jahren war die „Singpause“ auf Initiative des Rotary Clubs in zwei Grevenbroicher Schulen gestartet. Nun stellte der 2015 dafür gegründete Förderverein „Singpause im Rhein-Kreis Neuss“ mit einigem Stolz vor, was aus dem zarten Pflänzchen geworden ist: Heute nehmen rund 1350 Mädchen und Jungen in elf Grundschulen in Grevenbroich, Jüchen, Kaarst und Korschenbroich am Projekt teil, das viel mehr ist als zwei Mal 20 Minuten mehr Musikunterricht in der Woche.