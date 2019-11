Zweite Grevenbroicher Kulturnacht : Viel Kunst und Kultur bis Mitternacht

Grevenbroich Die zweite Grevenbroicher Kulturnacht lockte am Samstag zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Zehn Kulturstätten konnten besucht werden, die neben Ausstellungen Besonderes unter anderem aus Musik, Literatur und Malerei boten.

Pünktlich zum Startschuss um 20 Uhr spielten „Musik Böhmer and his Concertina from Hell“ in der Villa Erckens. Dabei brachten sie Rocksongs mit der Ziehharmonika zu Gehör. Die Rhythmik wusste die Zuhörer bis in die letzte Reihe einzufangen. Während das Museum der Niederrheinischen Seele zu Beginn sehr gut besucht war und viele Besucher sich an den Führungen durch die Ausstellungen „Mickey, Donald & ihre Väter“ und „Kriegsbeginn 1939“ beteiligten, wurde es später ruhiger. Musik gab es nicht nur im Museum. Das Stellwerk etwa bot ein Live-Konzert mit „The Happy Gangstas“. Im Café Kultus spielten die „Hersham Boys“ und die „Mädchenkapelle“. Im Bistro Richart’s konnten sich die Musiker von „Professor Bottleneck and the Juke Kings“ über gut gelauntes Publikum freuen.