Sportanlagen in Grevenbroich : Stadt muss in Sportplatzgebäude investieren

Dezernent Michael Heesch (l.) bei der Besichtigung der maroden Duschen im Neukirchener Sportplatzgebäude. Foto: Ja/Markus Rick

Grevenbroich Mängelliste wird dem Sportausschuss vorgestellt. Auch Flutlichtanlagen müssen erneuert werden.

Mehrere Monate lang waren Politiker unterwegs, um die städtischen Sportplätze und die dazu gehörenden Gebäude auf ihren Sanierungsbedarf hin zu überprüfen. Dabei wurden zum Teil erhebliche Mängel festgestellt. Die Stadtverwaltung hat die Reparaturkosten ermittelt, der Sportausschuss soll nun eine Prioritätenliste erstellen.

Der dickste Brocken steht in Neukirchen an: Im Sportplatzgebäude wurden Wasserschäden festgestellt, die Leitungen sind laut Stadtverwaltung in einem desolaten Zustand. Zudem sind die Duschen veraltet, auch die Lüftungsanlage muss erneuert werden. Und: Nach Regenfällen steht die Pflasterfläche vor dem Gebäude unter Wasser, ebenso die Laufbahn. „Nach erster Einschätzung werden hier 448.000 Euro für die Reparatur fällig“, sagt Sportdezernent Michael Heesch.

Weitere 230.000 Euro müssen darüber hinaus in das Sportplatzgebäude in Kapellen investiert werden. „Wände und Decken sind in einem katastrophalen Zustand, das Kunstrasenfeld ist abgespielt“, schildert Heesch. Auf dem Hemmerdener Sportplatz müssen 60.500 Euro für Reparaturen ausgegeben werden, dort sind unter anderem die Fenster der Umkleidekabinen in einem schlechten Zustand. Gleiches gilt für die Anlagen in der Südstadt (21.000 Euro) und Wevelinghoven (19.000 Euro).

„Das sind schon große Maßnahmen“, meint Sportausschuss-Vorsitzender Friedhelm Schillings (CDU) vor allem mit Blick auf die Sportplatzgebäude in Neukirchen und Kapellen. Er zweifelt jedoch daran, dass die von der Verwaltung ermittelten Kostenschätzungen dem tatsächlichen Sanierungsbedarf entsprechen. „Ich denke, dass hier eine dezidierte Prüfung stattfinden sollte, um versteckte Mängel ausfindig zu machen, etwa in den Kellern und unter den Dächern“, sagt Schillings. „Ansonsten wäre das Flickschusterei.“ So geht der Vorsitzende davon aus, dass der Sportausschuss am kommenden Mittwoch zunächst einmal über die Liste der Verwaltung diskutiert, ohne jedoch schon Prioritäten festzulegen.

Neben dem Gebäude-Check hat zwischenzeitlich auch eine Überprüfung der Flutlichtanlagen auf den heimischen Sportplätzen stattgefunden. Aus gutem Grund: „Es gab schon Fälle, dass Schiedsrichter eine Partie nicht anpfeifen wollten, weil es auf dem Platz zu dunkel war“, schildert Friedhelm Schillings. Die Stadt hat eine Fachfirma beauftragt, die Flutlichter dahingehend zu überprüfen, ob sie den vom Deutschen Fußballbund festgesetzten Mindestwert von 75 Lux erreichen.

Das Ergebnis: „In Hemmerden, Orken, Neuenhausen und Stadtmitte wurden die erforderlichen Beleuchtungsstärken nachgewiesen“, sagt Michael Heesch. Nicht aber in Elfgen, Gustorf und Neukirchen. Dort sollen die konventionellen Fluter gegen Halogen-Metalldampflampen (HID) ausgetauscht werden. „Mit acht neuen HID-Scheinwerfern wird ein Wert von rund 115 Lux erreicht. Das wäre eine signifikante Verbesserung“, betont der Sportdezernent. Die Sanierungskosten liegen pro Platz zwischen 14.170 und 14.700 Euro.

Für Kapellen liegen die Messungen noch nicht vor. Friedhelm Schillings geht aber davon aus, dass auch dort eine Flutlicht-Sanierung fällig wird. Wevelinghoven steht außen vor: Der mit einem neuen Kunstrasen ausgerüstete Ballspielverein will die Flutlichtanlage im nächsten Jahr auf LED-Technik umrüsten und die Kosten dafür übernehmen.

(wilp)