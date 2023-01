Aktivisten blockierten Gleise bei Neurath Kohlebahn kann nach zehn Stunden wieder rollen

Die Teilnehmer blieben friedlich, bis zum Mittag kam es nach Polizeiangaben nicht zu Ausschreitungen. Allerdings war der Einsatz kräftezehrend. So machte sich auch Michael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, ein Bild vor Ort. Die Einsätze im Rheinischen Braunkohlerevier seien auf zwei Weisen für die Kräfte der Polizei belastend: „Zum einen körperlich durch die kurzen Ruhezeiten. Zum anderen mental.“ Die Einsätze, auch die in Lützerath direkt, gingen nicht ohne Spuren an den Polizisten vorbei. Tatsächlich brachten sich alle Beteiligten an der Kohlebahn in Gefahr. Zunächst waren die Oberleitungen nicht stromlos geschaltet, auch waren die Holzschwellen der Gleise wegen des Frosts spiegelglatt. Mehrere Aktivisten und Polizisten rutschten aus, ernsthaft verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen aber niemand.