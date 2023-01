Neues Geschäft in Grevenbroich An der Bahnstraße gibt’s jetzt bulgarische Lebensmittel

Bulgarische Lebensmittel gibt es ab sofort an der Bahnstraße 18. Luftballons an der Hausfront zeugen davon, dass in dem lange als Lager genutzten Laden etwas passiert ist: Die neue Pächterin ist Dimitrina Dimitrova. Sie und ihre Mutter Svetlana Pastova bieten Lebensmittel, Süßigkeiten, Backwaren, Tiefkühlkost und Dinge des täglichen Bedarfs wie Kosmetik und Reinigungsmittel an.