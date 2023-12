Urteil am Amtsgericht Grevenbroich Harte Strafe ohne Bewährung für Klimaaktivistin

Neun Monate Haft ohne Bewährung: Zum zweiten Mal in diesem Jahr ist eine Klimaaktivistin von einer Richterin am Amtsgericht Kostenpflichtiger Inhalt Grevenbroich ins Gefängnis geschickt worden. Das Urteil wurde am Dienstagmittag gesprochen. Die verurteilte Frau, eine 37-Jährige aus Kiel, hatte sich im November 2021 an einer Aktion der Gruppe „Block Neurath“ beteiligt und sich derart fest an den Gleisschwellen der RWE-Kohlebahn nahe Neurath fixiert, dass sie mit schwerem Gerät befreit werden musste. Die Folge: Der Nachschub für das Braunkohlekraftwerk Neurath war auf dem Schienenweg für mehrere Stunden unterbrochen, und das Kraftwerk musste mit reduzierter Leistung gefahren werden. Der Schaden laut RWE: rund 1,5 Millionen Euro.