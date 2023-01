Automaten-Probleme im Montanushof Störung bei der Postbank soll rasch behoben werden

„Wenn man seine Karte in den Automaten schiebt, steht dort ,Karte ungültig’“, beschwerte sich Kundin Christa Quellmann aus Bedburdyck im Gespräch mit unserer Redaktion. Probleme habe es schon zu Beginn des neuen Jahres gegeben, sagte sie. Bargeld habe sie nur am Schalter erhalten, und Kontoauszüge gar nicht. „Gerade alte Leute sind aufgeschmissen, wenn sie kein Online-Banking haben“, sagte Quellmann, die kein Verständnis dafür hat, dass eine Reparatur so lange dauert. Sie sei in den vergangenen Tagen an andere Filialen verwiesen worden, unter anderem an die in Jüchen. Dort aber gebe es keinen Automaten – Informationen zu ihrem Konto habe sie nicht erhalten können.