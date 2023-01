Fahrbahn bei Grevenbroich überschwemmt Bundestagspolitiker fordern schnelle Reparatur der A 46

Die Bundestagspolitiker Hermann Gröhe (CDU) und Daniel Rinkert (SPD) fordern eine schnelle Reparatur der Entwässerung an der Autobahn-Anschlussstelle Grevenbroich. Wie berichtet, kommt es bei Regen auf der Überholspur in Fahrtrichtung Düsseldorf zu teils erheblichen Überschwemmungen. Selbst wenn sich Autofahrer an das bei Nässe dort vorgeschriebene Tempolimit von 80 Kilometern pro Stunde halten, können sie in riesigen Pfützen die Kontrolle verlieren. Das Problem mit der defekten Fahrbahn-Entwässerung ist der bundeseigenen Autobahn GmbH seit Monaten bekannt. Das Tempolimit wurde reduziert, mehr hat sich aber bislang nicht getan. Die Gesellschaft stellt keine schnelle Instandsetzung in Aussicht, da angeblich der komplette Aufbau der Autobahn an der Stelle erneuert werden müsste. Geprüft wird nun Tempo 60 bei Nässe.