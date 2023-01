Kultur in Grevenbroich Kunstpreisträgerin entführt Besucher in eine fiktive Botanik

Die 64-Jährige hat an der Kunstakademie in Tokio studiert. Mittlerweile lebt sie mehr als 30 Jahre in Deutschland – gemeinsam mit ihrem Mann, den es aus beruflichen Gründen hierhin verschlug. Das Hauptthema der Künstlerin ist die Natur. Setsuko Fukushima setzt dieses Thema so um, wie man es von einer japanischen Künstlerin erwartet: Still, fast schon meditativ, nicht abbildhaft. Die Botanik in ihrer Bilderwelt gibt es so nicht. Aber sie ist als solche erkennbar. Es sind fiktive botanische Situationen, und es sind häufig Kombinationen aus Papier und Keramik.