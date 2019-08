Ausfahrt über Kevelaer : Rotary-Rallye: Mit Oldtimer für guten Zweck unterwegs

Schöne Details gibt es bei den Oldtimern zu sehen, die sich bei der „Rotary Classic Car Rallye“ Kevelaer auf den Weg machen. Foto: Veranstalter

Kevelaer Die „Rotary Classic Car Rallye Kevelaer“ (RCCR) startet in diesem Jahr ab Moers. Los geht es am Samstag, 31. August, ab 10 Uhr in Moers. Das Porsche-Zentrum begrüßt die Teilnehmer zum gemeinsamen Frühstück.

Anschließend schickt der Rotary-Club Kevelaer die knapp 40 „Träume aus Chrom und Lack“ auf die große Niederrhein-Tour. Die Freunde der „klassischen Automobile“ werden zur Mittagspause in unmittelbarer Nähe des „Solegarten St. Jakob“ in Kevelaer ihren Mittagsstopp einlegen. Die Mittagspause ist von 12 bis 14 Uhr in Kevelaer am Hülspark in der Zwei-Fach-Turnhalle.

Anschließend geht es auf zur zweiten Runde. Der Rotary-Club Kevelaer schickt zum fünften Mal die Teilnehmer auf eine Niederrhein-Tour, die durch die Kreise Kleve und Wesel bis ins Gebiet Krefeld führt. Neben den landschaftlichen und kulturellen Reizen der Region werden es unterschiedliche Aufgaben und Fragen sein, Fahrer und Beifahrer auf ihrer Tour herausfordern. Die Route führt die Oldtimer-Liebhaber über die schönsten Strecken des Niederrheins und wird mit Ihren „Schätzchen“ zum Blickfang für Besucher und Bewohner der Region sein werden „Oldtimerausfahrten sind aber auch eine gute Werbemöglichkeit für unsere Region und damit auch für Kevelaer. Durch die einzelnen Pausenstationen in verschiedenen Orten wird auch ein deutliches Zeichen der interkommunalen Zusammenarbeit gesetzt und das gute Miteinander in den Bereichen Kultur und Tourismus gefördert. Allen Teilnehmern der Ausfahrt wünsche ich gute Fahrt, den Organisatoren viel Erfolg und verbinde damit den Dank für ihre Unterstützung der Projekte des Rotary Club Kevelaer“, so Bürgermeister Dominik Pichler.