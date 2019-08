Bildung : Sechs Wochen Ferien zum Renovieren der Schulen genutzt

Schon im Frühjahr waren die Arbeiten begonnen worden, nun ist die Turnhalle der Arnold-Janssen-Grundschule fast fertig saniert. Foto: Anja Settnik

Goch Toiletten erneuert, Wände gestrichen, Heizungssystem modernisiert – an den Gocher Schulen wurde während der Ferien eine Menge getan.

(RP) während der Sommerferien wurde an den Schulen in Goch und Umgebung fleißig gearbeitet. Die unterrichtsfreie Zeit bietet sich dazu in besonderem Maße an, weil dann Schüler und Lehrer nicht gestört werden. Und die Handwerker kräftig arbeiten können, ohne allzu viel Rücksicht nehmen zu müssen.

Am städtischen Gocher Gymnasium wurden die WC-Anlagen der Schüler am Hauptgebäude saniert. Neben dem Austausch der Waschbecken und Urinale wurden neue Leitungen verlegt und ein Lüftungssystem eingebaut. Die Renovierungsarbeiten erfolgen laut Stadtverwaltung in der Regel in enger Zusammenarbeit mit den Schulen. So wurde die Farbgestaltung der neuen Wandverkleidung in den Sanitäranlagen im Rahmen eines Arbeitskreises des Fachbereiches Kunst abgestimmt und entsprechend umgesetzt.

Der nächste Schritt, der Austausch der Kabinenfronten, erfolgt voraussichtlich in den Herbstferien. Das Farbkonzept der Schule dazu ist noch in Arbeit. Parallel zur Sanierung der WC Anlagen wurde auch die Heizungssteuerung erneuert. Die Steuerungstechnik läuft von nun an über eine neue Computersoftware. Einzelne Steuerungsventile sowie die komplette Hardware wurden auf den neuesten Stand gebracht, so dass der Winter nun kommen kann. Ganz günstig ist all das natürlich nicht: Die Sanierungsmaßnahmen am Gocher Gymnasium belaufen sich in Summe auf etwa 220.000 Euro und werden durch das Förderprogramm „Gute Schule“ finanziert.

Doch die Arbeiten am Gymnasium waren nicht alles. Nachfolgend noch ein paar weitere Projekte, die in den Sommerferien abgeschlossen worden sind und die durch das Projekt „Gute Schule“ gefördert werden: Die Beleuchtungskörper in der Gustav-Adolf-Schule und in fünf weiteren Schulen wurden auf LED umgestellt, die mit langer Lebensdauer, einem Minimum an Verbrauch und der höchsten Energieeffizienz punkten. In der Leni-Valk Realschule wurden neue Brandschutztüren verbaut. Weiterhin wurden Malerarbeiten in diversen Schulen erledigt sowie eine Parkettsanierung in der Gesamtschule.

Die Turnhalle in der Niers-Kendel Grundschule in Kessel erhielt eine neue Heizungsanlage, während in der Turnhalle der Arnold-Janssen Schule zum Abschluss der Sanierung die Decke erneuert wurde. Finanziert wurden die beiden letzten Maßnahmen durch Mittel im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetzes. Neben den genannten Schulprojekten, konnte im Hülmer Kindergarten sowohl die Glasfassade des Treppenhauses erneuert als auch die Dachsanierung der Turnhalle realisiert werden.