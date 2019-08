Kalkar : „Naturnahes Kalkar“ stellt sich vor

kalkar Interessengemeinschaft stellt sich in Kalkar den Bürgern vor.

(RP) „Die Fraktionen im Rat Kalkar begrüßen die Gründung der Interessengemeinschaft Naturnahes Kalkar“, so das Fazit eines Treffens von Mitgliedern der Interessengemeinschaft mit Vertretern der Kalkarer Parteien und Wählergemeinschaften. Unterstützung erfährt die Interessengemeinschaft auch durch die Stadt Kalkar und den Verein der Freunde Kalkars. Aktiven Natur- und Umweltschutz vor Ort zu leisten und zu fördern - darauf sind die Projekte der Initiative ausgerichtet. „Wir geben Hinweise zur naturnahen Gartengestaltung, unterstützen die Anlage von Blühflächen, Fachvorträge und mehr. Auch Aktionstage, wie die Beschilderung der Obstbäume am Dominikaner Bongert und die Teilnahme am „Rhine Clean Up 2019“ am 14. September sowie am nächsten „Kalkarer Clean Day“ am 12. Oktober stehen auf der Agenda“, so die Initiative.