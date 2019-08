Bildung : Kalkar macht die Schüler fit

Alexa (links) ist Azubi bei der Stadt Kalkar. Wie ihre älteren Kollegen und Beraterin Ursula Jockweg-Kemkes (rechts) ist sie bei der Börse dabei. Foto: Anja Settnik

Kalkar Immer mehr Firmen nehmen an der Messe teil: Am 9. Oktober heißt es wieder „Top4the Job“.

Selbst die besten Schüler mussten schon erfahren, wie sich Misserfolg anfühlt, weil sie zum Beispiel allzu blauäugig zu einem Vorstellungsgespräch erschienen. Dabei kann man nämlich eine Menge falsch machen, und viele der häufigen Fehler wären vermeidbar, sagen Profis. Die Stadt Kalkar engagiert sich seit einigen Jahren für die Berufstätigen von morgen und bietet am 9. Oktober eine weitere Berufsbörse an. „Top4the Job“ heißt sie und will genau das: junge Leute „top“ vorbereiten auf das Thema Bewerbung und Vorstellungsgespräch.

Kalkars Wirtschaftsförderer Bruno Ketteler freut sich darüber, dass das Interesse der Unternehmen in jedem Jahr steigt, aber er kennt natürlich auch den Grund dafür: Fast alle Firmen leiden unter Nachwuchsmangel. Gute, motivierte Schüler haben beste Chancen, einen zukunftssicheren Ausbildungsplatz zu finden. Und was Studienplätze oder Fachschulen angeht, ist die Auswahl inzwischen auch am Niederrhein riesig.

Info Auch die Eltern sind bei der Messe gern gesehen Idee Berufsberatung durch Praktiker - hören, was Ausbilder und Azubis über ihren Job erzählen. Adressaten Schüler der höheren Jahrgänger und ihre Eltern – deshalb der Abendtermin. Extras Bewerbungen checken, Fotos, Tipps zum Styling.

Zur Job-Börse in Kalkar sind natürlich die weiterführenden Schulen der Stadt, aber auch junge Leute aus der Nachbarschaft eingeladen. Und zwar mit ihren Eltern, was eine Besonderheit darstellt: „Es kommt sehr gut an, dass wir die Veranstaltung abends anbieten, da haben die meisten Eltern Zeit und können sich gemeinsam mit den Jugendlichen informieren“, erzählt Andrea Wälbers von der Wirtschaftsförderung. Viele seien erstaunt, wie viele Berufe in Kalkar und Umgebung angeboten werden, und natürlich wäre man selbst nur auf wenige davon gekommen . . .

Sehr gut vertreten ist immer das Handwerk, und es bietet ja beste Chancen, sagt Wälbers. Ob Dachdecker, Tischler, Metallbauer, Bauzeichner, Maler, Gerüstbauer oder Brunnenbauer: Allein in Kalkar werden schon zahlreiche Lehrstellen im Handwerk angeboten. Hinzu kommen Chancen im Handel, bei den Geldinstituten, in der Industrie oder in Dienstleistungsberufen. „Auch Polizei, Bundeswehr, AOK und Pflegeberufe sind vertreten“, zählt Andrea Wälbers auf. Wer nicht gleich in den Beruf möcthe, sondern sich noch lieber weiter schulisch qualifiziert, der wird die Infos und Angebote der Berufskollegs zu schätzen wissen.

Alexa Hellmanczyk ist Azubi im Kalkarer Rathaus. Sie lernt Kauffrau für Tourismus und Freizeit, nachdem sie zuvor im Einzelhandel beschäftigt war. Sie möchte junge Leute motivieren, zu nutzen, was ihnen an Information geboten wird. Und sich vorzubereiten, den sie erinnert sich noch gut daran, wie nervös sie selbst bei den ersten Bewerbungsgesprächen war. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, wendet sich vielleicht vorab an einen professionellen Coach wie Ursula Jockweg-Kemkes. Die Beraterin aus Geldern gibt Kurse, leitet Workshops und wird mit einem Stand auch bei der Kalkarer Messe vertreten sein. So wie Fotografin Ines Malangeri die jungen Leute passend für die Bewerbung fotografiert, die Friseurinnen von „New Wave“ oder Bekleidungs-Expertin Petra Switalla sich um Frisuren, Make up und Dress kümmern, vermittelt Jockweg-Kemkes Selbstbewusstsein. Denn sicheres Auftreten und für sich werben kann man lernen, beantwortete sie eine entsprechende Frage von Bürgermeisterin Britta Schulz.