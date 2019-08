Goch : Senioren Union Goch mit Besuch im „Haus am See“

Teilnehmer der Informationsveranstaltung der Gocher CDU Senioren bei Ter Kelling, jetzt „Haus am See“. Foto: CDU

Goch (RP) Dass die Mitglieder der Gocher CDU Senioren Union gerne informiert werden, auch was sich in Goch bewegt, zeigte sich bei einer Veranstaltung in Kessel. Bei einer Teilnehmerzahl von 140 Personen, die mit dem Rad, Pkw oder Bus anreisten, spürte man, wie wichtig solche Informationsveranstaltungen sind.

