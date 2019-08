Ausflug in die Heide : Mit Jan den Düwel in die Heide

Die Maasdünen waren einst Rückzugsort für lichtscheue Gestalten. Heute sind die Wanderwege zum Beispiel am Eendenmeer zwischen Goch und Bergen bei Ausflüglern sehr beliebt. Foto: Anja Settnik

Goch Die Heidelandschaft der Maasdünen blüht derzeit prächtig. Wer noch einen Anlass für einen Ausflug braucht, begleitet vielleicht am kommenden Wochenende „Jan den Düwel“ in das Naturschutzgebiet nahe der Grenze.

(NL) Der Regen kam gerade noch zur rechten Zeit, um in diesem Jahr mal wieder für ein buntes Farbenspiel in den Heidegebieten nahe der Grenze zu sorgen. Wer hinter Kessel, Wemb oder Walbeck weiter Richtung Niederlande fährt, wird schnell die leuchtend lila Heidelandschaft bemerken, die Niederrheiner als „Maasduinen“ oder -dünen kennen. In den Landschaftsschutzgebieten, durch die viele Geh- und Radwege führen, ist in diesen Tagen der Höhepunkt der Heideblüte zu beobachten. Für die meisten Naturfreunde dürfte dies Anlass genug für einen Ausflug sein. Wer mehr Action möchte, kann das Naturerlebnis mit einem touristisch-kulturellen Angebot der Stadt Goch verbinden.

Am Sonntag, 8. September, wird nämlich der Gocher Stadtführer Robert Miesen als „Jan den Düwel“ eine Gruppe ins Heidegebiet begleiten. Das war nämlich nicht immer eine idyllische Landschaft zum Spazierengehen. Früher versteckten sich dort lichtscheue Gestalten – in die sumpfige Wildnis gingen ehrliche Leute eher nicht.

Info Stadtführungen der unterhaltsamen Art Führungen Stadtführungen für Gruppen sind bei der Gocher Kulturbühne zu buchen. Sie ist zu den Bürozeiten unter Telefon 02823 320 202 zu erreichen. Themen Fast alle Gocher Stadtführer bieten Programme in Graefenthal an oder informieren über die Stadtgeschichte. Annette Wozny-Koepp (Braukunst) und Rob Miesen offerieren Extras, Miesen zum Beispiel auch als Nachtwächter oder Schmuggler.

Das Gebiet war einst tatsächlich eher unwirtlich; bevor zum Beispiel in der Hülmer Heide Abwassergräben angelegt wurden, gab es dort Moore, Auewälder und Treibsand wie in den Maasdünen. Die entstanden am Ende der jüngsten Eiszeit, als Maas und Rhein mehrfach ihr Flussbett änderten und dabei Kies und Sand ablagerten. Der Westwind lagerte die Sedimente an den Ufern ab, eine eigenwillige Vegetation entstand. Auch der Mensch nahm Einfluss, nutzte die Maasdünen zum Beispiel für die Schafhaltung, und sehr viel später die Naturschützer und Touristiker.

Wer vor allem am unterhaltsamen Teil der Geschichte interessiert ist, wird Spaß an der Neuauflage der Stadtführung haben. Jan den Düwel war Anfang des 20. Jahrhunderts einer der berüchtigtsten Zeitgenossen in Goch und Umgebung. Geboren 1839 und gestorben 1916 war er bekannt und berüchtigt als Herbergsvater, Wilderer und Schmuggler. „Viele Legenden und Erzählungen ranken sich um den rauen Gesellen“, heißt es auf der Seite der Stadt Goch. Heute ist es völlig harmlos, den Schmuggler zu „besuchen“: Abenteuerlustige können sich im Planwagen auf seine Spuren begeben.

Die Tour mit Gästeführer Robert Miesen, der originalgetreu verkleidet sein wird, beginnt am Frauentorplatz in Goch und führt jenseits des niederländischen Siebengewald in das Naturschutzgebiet Maasduinen und in die Hülmer Heide.

Unterwegs gibt es Geschichten zu historischen Begebenheiten und Abenteuern, von großen und kleinen Grenzvergehen, Schmuggeltragödien mit tödlichem Ausgang sowie wilden Verfolgungsjagden. Die Teilnehmer der Tour lernen auch Düwels Frau Toin den Engel kennen und nehmen, wenn sie sich trauen, am verwegenen Düweldanz teil.

Die Teilnahme an der etwa viereinhalb Stunden langen Tour kostet 30 Euro pro Person. Start ist um 13.30 Uhr am Frauentorplatz (Schweinemarkt) in Goch. Weitere Termine für Gruppen von 15 bis maximal 18 Personen sind nach Absprache jederzeit möglich. Zum Angebot gehören die Reiseleitung und Führung, die Planwagenfahrt mit einem Trecker, ein Glas Bessembinder Water sowie Bewirtung mit Kaffee und Kuchen im Café Padre in Goch.

So sieht Stadtführer Robert Miesen aus, wenn er als Jan den Düwel verkleidet seine Gäste unterhält. Foto: Stadt Goch