Straßenbau in Wankum : Auffahrt zur A 40 wird gesperrt

Die Anschlussstelle Wankum der A 40 in Richtung Duisburg ist drei Nächte lang gesperrt. Foto: Tinter, Anja (ati)

Wankum Auf Behinderungen müssen sich in den nächsten drei Nächten Autofahrer in Wankum einstellen. Die Auffahrt zur Autobahn 40 in Richtung Duisburg wird gesperrt. Der Grund sind Straßenarbeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken