Handball : TV Aldekerk treibt Planungen voran

Aldekerk Beim Frauen-Drittligisten sind weitere Personalentscheidungen für die kommende Saison gefallen. Malin Strunz kommt von der HSG Hiesfeld/Aldenrade und Puck Verlinden von Cabooter-Handball Venlo.

Beim TV Aldekerk wird weiter fleißig am Kader für die kommende Saison in der Dritten Handball-Liga der Frauen gebastelt. „Wir konnten unsere Planung in der letzten Zeit trotz der Pause wegen der Corona-Krise weiter vorantreiben“, sagt Co-Trainer Georg van Neerven. Linkshänderin Insa Weisz zieht es jetzt zum BTV Wuppertal in die Zweite Bundesliga. Die flexibel einsetzbare Außenspielerin wird mit einem Zweitspielrecht für die „Beyeröhder Handballgirls“ ausgestattet und soll immer dort eingesetzt werden, wenn sie in Aldekerk abkömmlich erscheint.